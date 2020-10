Comeback kan Real Madrid niet behoeden voor nederlaag tegen gehavend Sjachtar

In aanloop naar El Clásico (zaterdag wacht het duel met Barcelona) heeft Real Madrid in de Champions League een pijnlijke nederlaag geleden tegen Sjachtar Donetsk. In het eigen Estadio Alfredo Di Stéfano waren de Oekraïners met 3-2 te sterk. De ploeg van coach Zinédine Zidane keek tijdens de rust tegen een 3-0 achterstand aan.

Sjachtar, dat aantrad met een B-team omdat zeven basisspelers waren geveld door corona, deed in de eerste helft zeker niet onder voor Real en had zelfs het betere van het spel. Na een half uur kwam het verdiend op voorsprong toen Tetê raak schoot. Vier minuten later verdubbelde Raphaël Varane onbewust de score door na een rebound in eigen doel te schieten.

Real wist amper kansen te creëren en zag de situatie voor rust nog erger worden. Manor Solomon werd volledig over het hoofd gezien door de Madrileense verdediging en kon gemakkelijk scoren.

Comeback

Nu rust ging Real direct op zoek naar doelpunten. Luka Modric zorgde al snel voor een sprankje hoop door te scoren via een prachtig afstandsschot. Vinícius Júnior bracht de regerend Spaans kampioen niet veel later helemaal terug in de wedstrijd.