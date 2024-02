Feyenoord swingt niet, maar wint in Rotterdamse derby wel van Sparta

Door de overwinning blijft Feyenoord in het spoor van PSV, zij het op gepaste afstand. Het verschil tussen beide ploegen is na dit weekend nog steeds tien punten, omdat de Eindhovenaren eerder op zondag met 5-1 van Volendam wonnen.

Feyenoord heeft in eigen huis de stadsderby van Sparta Rotterdam gewonnen. De ploeg uit Rotterdam-Zuid was met 2-0 te sterk voor het team uit Rotterdam-West.

Hierdoor kon Feyenoord zijn stadgenoot omsingelen. De Spartaanse muur slechten was een probleem. Het spel was te stroperig, waardoor grote kansen uitbleven.

Vanaf minuut één was duidelijk dat Sparta de Nieuwe Maas niet was overgestoken om aan te vallen. De ploeg van Jeroen Rijsdijk plooide flink terug en hoopte op de tegenstoot.

De Rotterdammers traden aan zonder spits en topscorer Santiago Gimenez. Hij had te veel last van zijn kuit. Ayase Ueda was zijn vervanger. Ook ontbraken Gernot Trauner en Quinten Timber. Zij werden vervangen door Thomas Beelen en Ramiz Zerrouki.

De bedrijvige Yankuba Minteh zorgde ruim tien minuten na de pauze voor opwinding in de Kuip. Hij werd na een passeeractie aangetikt door de inglijdende Django Warmerdam. Na tussenkomst van de VAR werd een penalty gegeven. Bij afwezigheid van Gimenez werd deze benut door David Hancko (1-0).

Zes minuten later was het weer raak. Luka Ivanusec, die nog maar net in het veld stond, leverde een puntgave voorzet af bij Lutsharel Geertruida die de bal tamelijk atletisch in het doel werkte (2-0).

Ruim tien minuten voor tijd werd een treffer van Feyenoord Mats Wieffer afgekeurd, omdat hij de bal had gecontroleerd met de hand. In de slotfase deelde Sparta Rotterdam wat speldenprikjes uit, maar Feyenoord hoefde niet meer te vrezen voor puntverlies.