Paus bepleit in documentaire opnieuw geregistreerd partnerschap voor homo's

Paus Franciscus heeft opnieuw gepleit voor het geregistreerd partnerschap voor homoseksuele stellen, maar niet eerder toonde hij zich als paus zo duidelijk voorstander van een wettelijke regeling. In een persoonlijke documentaire die vandaag in première ging op het filmfestival van Rome spreekt de paus over misstanden zoals armoede, sociale ongelijkheid en discriminatie.

"Homoseksuele stellen hebben het recht om een gezin te vormen. Zij zijn Gods kinderen en hebben recht op een familie. Niemand zou uit een familie gezet mogen worden of een ongelukkig leven moeten leiden", zegt de paus halverwege de documentaire Francesco. "We moeten geregistreerd partnerschap invoeren. Dan zijn hun rechten juridisch goed geregeld. Ik heb mij daarvoor al ingezet."

Regisseur Jevgeni Afinejevski heeft ruim twee jaar aan zijn film gewerkt. Hij zegt dat hij de documentaire deze zomer aan de paus heeft laten zien.

Niet voor eerst

Het is niet de eerste keer dat de paus met dit pleidooi komt, maar wat deze keer opvalt is de massale aandacht van de wereldpers, zegt Vaticaan-correspondent Andrea Vreede. "De vorige keren zei hij het in een kranteninterview en in een interview voor een boek. Nu dus in een documentaire. Het is vooral de hem toch al vijandig gezinde ultra-traditionele kant van de kerk die er heel hard over valt."

Aan de houding van de katholieke kerk verandert niets, verwacht Vreede. "Het is aan de staat om de rechten te regelen. Wat de kerk eventueel zou kunnen doen, daar zwijgt hij over."