Centrumrechtse Stubb wint na tweede ronde presidentsverkiezingen in Finland

Stubb en Haavisto waren op voorhand de belangrijkste kanshebbers bij de verkiezingen om Sauli Niinistö op te volgen. Na twee ambtstermijnen van zes jaar was hij niet meer herkiesbaar.

Oud-premier Alexander Stubb heeft de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Finland gewonnen. Met 90 procent van de stemmen geteld heeft Stubb 52,3 procent van de stemmen gekregen. Stubb vertegenwoordigt de liberaal-conservatieve Nationale Coalitiepartij en heeft inmiddels de overwinning opgeëist.

De uitvoerende macht is in Finland verdeeld tussen de premier en de president. De premier, momenteel de liberaal-conservatieve Petteri Orpo, richt zich op binnenlands beleid en vertegenwoordigt Finland bij EU-toppen. De president is aanvoerder van de strijdkrachten en vertegenwoordigt Finland bij de NAVO. Het buitenland- en veiligheidsbeleid wordt gezamenlijk bepaald.