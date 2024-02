Hordenloopster Charlton verbetert zestien jaar oud indoorwereldrecord

Atlete Devynne Charlton uit de Bahama's heeft bij wedstrijden in New York het zestien jaar oude indoorwereldrecord op de 60 meter horden verbeterd. Ze dook met 7,67 eenhonderdste onder de tijd die de Zweedse Susanna Kallur in 2008 in het Duitse Karslruhe had laten noteren.

De 28-jarige Charlton, die in 2002 bij de WK indoor zilver veroverde op de 60 meter horden, scherpte vorige maand haar persoonlijk record op die afstand al aan tot 7,75.

"Ik hoorde de stadionspeaker iets roepen dat leek op het woord wereldrecord, maar het kwam pas bij me binnen toen ik mijn naam en de tijd op het scorebord zag", sprak de verbouwereerde Bahamaanse na haar race. "Een onbeschrijflijk moment."