Rusland vuurt 45 drones op Oekraïne, ook Moldavië bezorgd

Het Russische leger heeft 45 drones afgevuurd op Oekraïne, meldt het Oekraïense leger. Volgens Oekraïne gaat het om door Iran gemaakte Shahed-drones en zijn negen regio's door het hele land bestookt, waaronder hoofdstad Kyiv. Zaterdag kwamen in Charkiv zeven mensen om het leven bij een aanval met drones.

In een verklaring zegt de Oekraïense luchtmacht veertig drones te hebben neergehaald en dat er in totaal twee mensen gewond zijn geraakt. Daarnaast is er veel materiële schade. De drone-aanval duurde meer dan vijf uur en was vooral gericht op landbouwfaciliteiten en infrastructuur.

Drone in Moldavië

De grenspolitie in Moldavië heeft gezegd dat er in de zuidelijke stad Etulia, dicht bij de grens met Oekraïne, onderdelen zijn gevonden van een Shahed-drone. Mogelijk gaat het om een door Oekraïne neergeschoten drone.

De Moldavische president Sandu reageerde op het incident dat "de Russische oorlog opnieuw dicht bij huis toeslaat". Volgens Sandu is het een nieuwe herinnering aan de realiteit waarmee Moldavië wordt geconfronteerd. "De Russische agressie brengt het hele continent in gevaar", zei ze.

Legertop vervangen

De drone-aanvallen komen in een week waarin de Oekraïense president Zelensky de hoogste commandant van het leger verving. Commandant der landstrijdkrachten Oleksandr Syrsky heeft nu de taken overgenomen van generaal Valeri Zaloezjny, omdat Oekraïne, volgens Zelensky, toe is aan "nieuw militair leiderschap". Ook op andere plekken in de legerleiding heeft Oekraïne vervangers benoemd.

Met de benoemingen hoopt Oekraïne effectiever te kunnen vechten en een verandering aan het front te kunnen bewerkstelligen. Daar lijkt nu een patstelling te ontstaan.