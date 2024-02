Meloni sprak harde woorden over migratie, maar haar beleid is pragmatisch

Inmiddels is Meloni bijna anderhalf jaar premier. Meer dan de helft van de mensen die op haar partij stemden, deed dat omwille van veiligheid en migratie. Maar sinds ze aan de macht is blijft het aantal migranten stijgen. Toch wordt de premier daar niet op afgerekend. Hoe kan dat?

Tijdens de campagne beloofde Meloni alleen nog erkende vluchtelingen toe te laten. Voor economische migranten was geen ruimte. Het klonk Massimo Barbujano als muziek in de oren. Hij is burgemeester van het plaatsje Cavanella Po en zat met de handen in het haar sinds zijn gemeente in 2016 was aangewezen als opvangplek voor 150 asielzoekers. Terwijl het dorp maar vijftig inwoners telt.

Over de integratie had niemand nagedacht. "In het begin deden we zelf projecten", vertelt hij. "Sommige gezinnen namen een buddy. We deelden fluohesjes uit voor op de fiets. Maar omdat er steeds nieuwe mensen aankwamen, werkte het niet. Het zijn er gewoon te veel."

Spanningen tussen etnische groepen leiden in het centrum regelmatig tot overlast. Ook kreeg Barbujano klachten over prostitutie en drugshandel. Hij had gehoopt dat met Meloni het aantal migranten in Italië zou afnemen. Maar niks is minder waar.

Werkgevers willen méér migranten

Vorig jaar bereikten meer dan 155.000 migranten Italië via de zee, anderhalf keer zoveel als het jaar daarvoor. Maar wat Meloni veel minder vaak benoemt, is dat onder haar premierschap ook het aantal legale migranten in Italië verdubbelde.

In 2023 kregen 136.000 mensen een werkvergunning het hoogste aantal sinds 2010. Dit jaar worden het er 151.000 en volgend jaar zelfs 165.000. Meloni komt daarmee tegemoet aan een heel andere groep rechtse stemmers: de werkgevers.