PSV ondanks vroege tegentreffer veel te sterk voor FC Volendam

Na precies een minuut lag de bal al in het net van PSV. Een harde voorzet van FC Volendam-verdediger George Cox werd via zijn teamgenoot Darius Johnson en PSV-verdediger Jordan Teze tot doelpunt gepromoveerd.

PSV heeft, ondanks een razendsnelle tegentreffer, met ruime cijfers gewonnen in en tegen Volendam (1-5). Daarmee loopt de koploper van de eredivisie voorlopig weer uit op Feyenoord, dat zondagavond tegen Sparta speelt.

PSV wankelde ondanks de 1-0 niet, al gingen kansen van Sergino Dest (voorlangs), Teze en Luuk de Jong (beide naast) er niet in.

Gelijkmaker Saibari

Volendam-keeper Mio Backhaus redde nog bij de eerste poging van Ismael Saibari, maar had enkele minuten later geen antwoord op een lage schuiver van de Marokkaans international: 1-1.

PSV had de wedstrijd in handen, maar zo gesmeerd als eerder dit seizoen liep het nog niet in Volendam. Zach Booth zette Volendam bijna weer op voorsprong, maar raakte uit moeilijke hoek de paal.

Aan de andere kant stapelden de PSV-kansen zich op. De inmiddels al dik verdiende Eindhovense voorsprong liet tot in de tweede helft op zich wachten. Van dichtbij nam Jerdy Schouten de bal in de lucht aan om hem vervolgens over keeper Backhaus te tikken: 1-2.