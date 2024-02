Estafettezwemsters verrassen met WK-goud op 4x100 meter vrije slag

Met een ijzersterke Steenbergen, die kort voor de finale nog individueel de 200 meter wissel had gezwommen, ging Nederland zelfs nog naar goud in een tijd van 3.36,61.

Dat het goud zou worden had Marrit Steenbergen in ieder geval niet verwacht. "Een medaille was mogelijk, maar goud hadden we niet verwacht", zegt Steenbergen. De zwemster had nog nooit zoveel knuffels gegeven in vijf minuten gaf ze aan.

Kamminga en Corbeau

Arno Kamminga en Caspar Corbeau plaatsten zich voor de finale van de 100 meter schoolslag. De finale is maandagavond.

Kamminga werd derde in zijn serie in een tijd van 58.87, Corbeau werd tweede in zijn serie met een tijd van 59.33. Uiteindelijk kwalificeerden beide Nederlanders zich voor de finale. Kamminga met de derde tijd, Corbeau als vijfde.