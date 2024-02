McTominay opnieuw reddende engel voor Ten Hag, Arsenal zet West Ham te kijk

Manchester United heeft in de slotfase het 'subtopduel' met Aston Villa gewonnen: 2-1. Eerder op de dag haalde Arsenal hard uit op bezoek bij stadgenoot West Ham United: 0-6. Aston Villa laat door de nederlaag de vierde plek liggen. Ondanks de zege blijft Manchester United zesde. Arsenal heeft evenveel punten punten als nummer twee Manchester City, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld.

Stand Premier League - Foto: NOS

Rasmus Højlund zette de ploeg van Erik ten Hag na ruim een kwartier op voorsprong. Harry Maguire kopte de bal uit een corner voor de voeten van de Deen, die vervolgens van dichtbij binnentikte. Na de goal werd Aston Villa meerdere keren gevaarlijk. United-doelman André Onana lette echter goed op en wist zijn doel schoon te houden. Tenminste, tot de 67ste minuut. Toen kon Douglas Luiz de 1-1 binnentikken na een voorzet. Daarna leek een punt het maximaal haalbare voor United. Leek, want Scott McTominay kopte in de 86ste minuut raak. De Schot was hiermee matchwinner en niet voor het eerst de reddende engel voor Ten Hag. West Ham-fans vroeg naar huis De fans van West Ham United hadden er vooraf zo'n zin in: Arsenal kwam immers op bezoek, met onder meer 'hun' Declan Rice in de gelederen, en die Londense broer zou warm worden onthaald. Maar vele honderden toeschouwers vertrokken in de rust al huiswaarts. Ze lieten de oorwassing in de maak liever aan zich voorbij gaan.

Gabriel is blij met zijn treffer voor Arsenal - Foto: AFP

Arsenal leidde halverwege de uitwedstrijd al met 4-0 in het London Stadium en liet uiteindelijk de teller stokken bij 0-6. Slechts drie keer boekte Arsenal in de competitie zo'n grote zege in een uitwedstrijd, maar daarvoor moet wel worden teruggegaan naar de jaren dertig van de vorige eeuw. Een halfuur wist West Ham United in de wedstrijd te blijven tegen Arsenal, dat verreweg het meeste balbezit had, maar alleen via Leandro Trossard echt gevaarlijk was. Zijn kopbal halverwege de eerste helft ging nog net over de lat, maar de volley kort daarop bleef daaronder. Alphonse Areola tikte de bal echter met een knappe reflex weg.

William Saliba kopt de 0-1 in - Foto: AFP