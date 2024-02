Fans laten West Ham United al na één helft in de steek tegen superieur Arsenal

Ze hadden er vooraf zo'n zin in, de fans van West Ham United. Arsenal kwam immers op bezoek, met onder meer 'hun' Declan Rice in de gelederen, en die Londense broer zou warm worden onthaald. Maar vele honderden toeschouwers vertrokken in de rust al huiswaarts. Ze lieten de oorwassing in de maak liever aan zich voorbij gaan.

Arsenal leidde halverwege de uitwedstrijd al met 4-0 in het London Stadium en liet uiteindelijk de teller stokken bij 0-6.

Een halfuur wist West Ham United in de wedstrijd te blijven tegen Arsenal, dat verreweg het meeste balbezit had, maar alleen via Leandro Trossard echt gevaarlijk was. Zijn kopbal halverwege de eerste helft ging nog net over de lat, maar de volley kort daarop bleef daaronder. Alphonse Areola tikte de bal echter met een knappe reflex weg.