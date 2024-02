Schulting tankt vertrouwen met zilveren medaille, Velzeboer oppermachtig op 500 meter

Suzanne Schulting heeft bij de wereldbekerwedstrijden in het Duitse Dresden flink wat vertrouwen getankt in aanloop naar de WK in Rotterdam, die van 15 tot en met 17 maart plaatsvinden. Op de slotdag pakte ze zilver op haar favoriete afstand, de 1.000 meter. Op de 1.500 meter had ze zaterdag al het brons veroverd. Voor de 26-jarige Schulting, tweevoudig olympisch kampioene op de 1.000 meter, waren het in Dresden haar eerste wedstrijdmeters op het ijs van het seizoen. Mede vanwege ernstige vermoeidheidsklachten en een flinke snijwond in haar rug lag ze er sinds afgelopen zomer uit. In de finale van de 1.000 meter ontstond er halverwege wat gedrang en daar waren Hanne Desmet en Kristen Santos-Griswold de slachtoffers van. Het wegvallen van de Belgische en de Amerikaanse, maakte de weg vrij voor Schulting, die alleen de Zuid-Koreaanse Gilli Kim voor zich moest dulden. Oppermachtige Velzeboer Xandra Velzeboer toonde bij de voorlaatste wereldbekerwedstrijden van het seizoen haar klasse op de 500 meter. De regerend wereldkampioene werd zaterdag op de 1.000 meter nog verslagen door Kim, maar was zondag oppermachtig op de kortste afstand.

Xandra Velzeboer - Foto: Orange Pictures

Velzeboer was scherp bij de start en reed snel weg bij de rest van de finalisten. Ze stampte vol door en reed onbedreigd naar de zege. De Chinese Ye Wang kwam liefst 0,6 seconden na Velzeboer over de finish en pakte het zilver. Het brons was voor de Poolse Kamila Stormowska. Poutsma onderuit in halve finales Selma Poutsma gold als een van de favorieten voor het goud op de 500 meter, maar viel in de halve finales. Na het startschot stoof ze weg en pakte ze direct een flinke voorsprong. Niks leek een finaleplaats in de weg te staan, maar zonder ook maar een tegenstander in de buurt, gleed Poutsma onderuit. De 24-jarige Nederlandse sprintster, die dit seizoen voor het eerst in haar carrière een gouden wereldbekermedaille pakte, zocht vervolgens in tranen de kleedkamer op. De Nederlandse mannen op de 500 meter reikten niet tot de finale. Kay Huisman en Hugo Bosma sneuvelden al in de kwartfinales, voor Teun Boer waren de halve finales het eindstation.

Shorttracker Teun Boer rijdt bij de wereldbekerwedstrijden in Dresden rond met een grote pleister op zijn kin, vanwege een snijwond. - NOS