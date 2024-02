Zeker veertien gewonden door omvallen boom op achtbaan in Spanje

In het Spaanse pretpark PortAventura, in de buurt van badplaats Salou, is een boom op bezoekers gevallen die in een achtbaan zaten. Daarbij zijn zeker veertien gewonden gevallen, waarvan twee in kritieke toestand verkeren. Onder de gewonden zijn ook kinderen.

Het ongeluk gebeurde tijdens een zware storm die de gehele regio in het zuiden van Catalonië trof. Volgens het pretpark viel door harde wind een boom bij de Tomahawk-achtbaan om en takken zouden de passagiers in de attractie hebben geraakt. Onder meer met helikopters werden verschillende gewonden naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het pretpark laat weten dat het park aan alle veiligheidseisen voldoet.

PortAventura is een van de bekendste en populairste pretparken van Spanje. Afgelopen jaar bezochten ruim 5,5 miljoen mensen het park.