Strafschop in 99e minuut helpt Eagles aan punt tegen streekrivaal PEC Zwolle

De 107de IJsselderby tussen de verrassende subtoppers Go Ahead Eagles (zesde) en PEC Zwolle (achtste) is in Deventer geëindigd in een 1-1 remise. De gelijkmaker voor de thuisploeg viel pas diep in de extra tijd uit een strafschop, nadat er in de beginfase op 0-0 nog vanaf elf meter was gemist.

Eerder dit seizoen hielden beide ploegen elkaar ook in Zwolle in evenwicht (1-1). Het is pas de tweede keer in de lange historie van de strijd tussen beide streekrivalen dat in één seizoen beide confrontaties verstoken bleven van een winnaar.

Jubilaris Van Polen

De wedstrijd kende meteen al een valse start. PEC-jubilaris Bram van Polen, die aan zijn vijfhonderdste wedstrijd voor de Zwollenaren was begonnen en de Eagles voor de zeventiende keer trof, kreeg al binnen een halve minuut een beker bier over zich heen. Een korte zoektocht naar de dader volgde.

Het duel was nog niet hervat of er was opnieuw opwinding in De Adelaarshorst. Oliver Edvardsen versierde in duel met de onstuimig uitkomende Jasper Schendelaar een strafschop, maar de PEC-doelman revancheerde zich pijlsnel door Victor Edvardsen van de 1-0 af te houden. Kort daarop miste Eliano Reijnders een grote kans aan de overzijde.