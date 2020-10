Het is vandaag de warmste 21 oktober ooit gemeten, met om 16.00 uur in De Bilt een temperatuur van 20,2 graden. Het oude record dateert uit 1977. Toen werd het op 21 oktober 20,1 graden.

De dag begon nat met in het zuidwesten van het land lokaal 10 millimeter of meer regen. Een sterke zuidwestenwind voerde in de loop van de dag zachte en droge lucht aan.

Niet alleen in De Bilt sneuvelde het datumrecord, ook op andere weerstations zoals in Ell, Arcen, Herwijnen, Hupsel, Lelystad, Heino en Hoogeveen gebeurde dat. Daarnaast werd ook op alle Zeeuwse weerstations het datumrecord voor 21 oktober gebroken. Normaal gesproken ligt de temperatuur in de laatste tien dagen van oktober rond de 13 graden.

Komende dagen

Ook de komende dagen is de temperatuur zowel 's nachts als overdag aan de hoge kant voor de tijd van het jaar. Een zuidwestenwind blijft milde lucht aanvoeren. Het weerbeeld is licht onbestendig met morgen en overmorgen lokaal kans op een bui. Zaterdag blijft het droog. Op zondag is de kans op regen in het hele land groter.