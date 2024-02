Na Twente en Ajax wint ook nummer drie PSV in eredivisie vrouwen

PSV heeft het goede voorbeeld van koplopers FC Twente en Ajax gevolgd door uit bij FC Utrecht met 2-0 te winnen in de eredivisie voor vrouwen. De ploeg uit Eindhoven kruipt daarmee tot op drie punten van Ajax, maar PSV heeft wel een wedstrijd extra gespeeld.

PSV kwam na 23 minuten op voorsprong. Nina Nijstad opende de aanval met een prachtige steekbal op Zera Hulswit, die de bal perfect klaarlegde voor Chimera Ripa. Slechter nieuws voor PSV kwam er vijf minuten voor rust, toen topscorer Joëlle Smits een tik kreeg en geblesseerd van het veld moest.

Sterker Utrecht

Na rust dacht Lotje de Keijzer namens Utrecht gelijk te maken, maar de treffer bleef niet staan wegens buitenspel. In de eerste helft zag ook PSV een goal afgekeurd worden.

Het tekende wel het begin van een fase waarin Utrecht meerdere malen gevaarlijk was, en de paniek in de Eindhovense verdediging soms toesloeg. Toch wilde de bal er niet in voor de thuisploeg.