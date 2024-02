Kraak blijft aanstormend peloton nipt voor, eindzege UAE Tour voor Kopecky

Amber Kraak heeft in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, de UAE Tour, de vierde en laatste etappe gewonnen. De eindzege was voor de Belgische Lotte Kopecky.

De Nederlandse Kraak, in dienst van FDJ-Suez, nam al vroeg in de rit de benen met Monica Greenwood, Sophie Wright en Margarita Misyurina de benen. Ze schudde in de eindfase haar medevluchters één voor één van zich af en hield het aanstormende peloton net achter zich.

"Ik hoorde mijn teamgenoten over de radio roepen en wist dat het heel krap was. Ik durfde niet om te kijken of mijn armen in de lucht te steken", zei Kraak in het flashinterview na de finish.

"Dit is mijn eerste solozege in de World Tour. Misschien dat ik de volgende keer kan vieren met de armen in de lucht."

Kopecky wint klassement

Over de eindzege van Kopecky was na haar machtsgreep in de bergrit naar Jebel Hafeet al weinig twijfel meer. De slotetappe was namelijk vlak, veel tijdverschillen werden er dus niet verwacht.

Kopecky was nog wel één van de slachtoffers van een massale valpartij, maar omdat die in de laatste kilometer plaatsvond, bleef haar voorsprong in het klassement van dertien seconden staan.

Lorena Wiebes, die de eerste twee etappes van de UAE Tour op haar naam schreef, ontliep de valpartij en won met overmacht de massasprint, maar deed dat net achter ritwinnaar Kraak.