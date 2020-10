PEC Zwolle geeft overwinning weg in Waalwijk

PEC Zwolle heeft op bezoek bij RKC Waalwijk punten laten liggen. De Zwollenaren leken lang aan de winnende hand, maar vlak voor tijd kopte RKC-aanvaller Finn Stokkers de 1-1 binnen.

De wedstrijd tussen de twee ploegen stond aanvankelijk op het programma voor 3 oktober, maar werd van de kalender gehaald nadat bij RKC Waalwijk bij vier spelers en twee stafleden het coronavirus was vastgesteld. Het was de eerste keer dat een wedstrijd in de eredivisie wegens coronabesmettingen werd geschrapt.

Het was PEC dat in de eerste helft de overhand had, maar een doelpunt leek de uitploeg lang niet gegund. De eerste grote kans kregen de Zwollenaren al binnen tien minuten. Clint Leemans liet zien een aardig schot in huis te hebben, maar ook de redding van RKC-doelman Kostas Lamprou mocht er wezen. Even later was Leemans opnieuw gevaarlijk, maar hij schoot de bal op de paal.

Ook in de tweede helft raakte de ploeg van trainer John Stegeman het aluminium, deze keer door een uithaal van Yuta Nakayama. Nadat RKC aan de andere kant een omhaal van Vitalie Damascan naast had zien gaan, was het dan eindelijk raak voor de Zwollenaren. Doelman Lamprou kreeg de bal niet lekker weg, waardoor PEC direct in de aanval kon. De net ingevallen Eliano Reijnders wist daar wel raad mee.