Soepactivisten besmeuren werk van Monet, staat schilderij nog onduidelijk

Het Museum voor Schone Kunsten in het Franse Lyon onderzoekt of een met soep besmeurd werk van de wereldberoemde Franse impressionist Claude Monet is beschadigd. Gisteren besmeurden twee vrouwen van de actiegroep Riposte Alimentaire Monets schilderij Le Printemps, wat De Lente betekent. Op beelden op X is te zien hoe het tweetal soep over het schilderij gooit en daarna oproept tot actie.

"Deze lente is de enige die we nog hebben, als we nu niks doen. Wat zullen onze toekomstige kunstenaars schilderen? Waar zullen we van dromen als er geen lente meer is?". De actiegroep eist volgens persbureau DPA een radicale verandering in de samenleving, voor het klimaat en op sociaal vlak.

Aangifte

De vrouwen zijn na de actie door de politie meegenomen en het museum gaat aangifte doen van vandalisme. De ruimte waarin het werk wordt tentoongesteld blijft volgens het Vlaamse dagblad De Standaard ook vandaag nog dicht.

Het is nog niet duidelijk hoe het werk van de schilder eraan toe is. Het doek was afgedekt met een glasplaat. Op dit moment wordt onderzocht wat de schade is en of er restauratie nodig is.

Het is niet de eerste keer dat een bekend werk van een schilder met soep wordt beklad. De Mona Lisa van Leonardo da Vinci in het Louvre is regelmatig doelwit, zoals twee weken geleden nog. In Londen werd in 2022 De Zonnebloemen van Van Gogh met tomatensoep besmeurd.