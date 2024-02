Toekomstige GOAT en Mr. Irrelevant in Super Bowl: 'Wie leidt zijn team naar Disneyland?'

De een wordt gezien als toekomstige GOAT (Greatest Of All Time) en gaat op voor zijn derde kampioenschap, de ander vecht nog altijd met een lach tegen de bijnaam waarmee hij zijn NFL-carrière begon: 'Mr. Irrelevant'. Patrick Mahomes van Kansas City Chiefs en Brock Purdy van San Francisco 49ers zijn komende nacht (00.30 uur) als quarterbacks aan zet om hun team naar de titel te leiden in de Super Bowl. Netflix Mahomes is de grote man van het American Football. Hij blinkt uit op vrijwel alle vlakken, verrast tegenstanders op de moeilijkste momenten en staat voor de vierde keer in vijf jaar in de grote finale. Het leverde hem in 2020 al het grootste contract ooit op (447 miljoen euro) en afgelopen jaar was hij het grote succesverhaal in de Netflix-serie 'Quarterback'. Purdy staat voor amper een miljoen op de loonlijst bij de San Francisco 49ers en vecht nog altijd tegen de sceptici. Een gevecht dat hij glansrijk lijkt te winnen. We legden de twee Nederlanders die onder contract staan in de NFL zes speciale Super Bowl-dilemma's voor. Benieuwd wat Thomas Odukoya (Tennessee Titans) en Corliss Waitman (begon het seizoen bij New England Patriots, nu Chicago Bears) denken over Taylor Swift en haar beroemde vriend? Je ziet het in deze video:

De Nederlanders Thomas Odukoya (Tennessee Titans) en Corliss Waitman (Chicago Bears) wagen zich aan zes dilemma's rond de komende Super Bowl - NOS

In en rond het Allegiant Stadium in Las Vegas zijn al de hele week evenementen, persconferenties en shows om het publiek warm te maken voor de Super Bowl. Op de mediadag, waar spelers en coaches in een vol stadion één voor één plaatsnemen voor een horde journalisten die hen vragen toeschreeuwen, vertelde Mahomes over zijn wedstrijdspanning. "Er zijn altijd zenuwen in aanloop naar de Super Bowl, maar ze zijn nooit meer zo groot als de eerste keer", zei Mahomes. "Wij hebben geleerd hoe we daarmee om moeten gaan." "Ik heb verloren in de Super Bowl. Dus ik weet hoe slecht dat voelt", zei Mahomes, die tussen de kampioenschappen in 2019 en 2023 aan het kortste eind trok tegen de (nu nog) onbetwiste GOAT, Tom Brady. "Nog meer dan willen winnen, gaat het om de lessen die ik toen geleerd heb. Misschien ben ik wel meer verslaafd aan niet verliezen, wegblijven bij dat slechte gevoel, dan aan het winnen van prijzen." Disneyland Aan het winnen van de Super Bowl kleven tradities. De coach krijgt op het veld een emmer sportdrank over zich heen, het team wordt uitgenodigd voor een bezoekje aan de president en spelers vieren het kampioenschap met hun families in Disneyland. Mahomes: "Inmiddels willen mijn kinderen bijna nog liever dan ik dat we deze wedstrijd winnen, zodat ze weer naar Disneyland mogen."

Purdy had twee jaar geleden niet gedacht dat hij degene was die zijn team naar zo'n Disneyland-trip zou kunnen leiden. Hij werd als 262ste en laatste gekozen in de draft van 2022 (wat bij de draft traditioneel aangekondigd wordt als Mr. Irrelevant) en begon het seizoen als derde, misschien zelfs vierde keuze op de positie van quarterback. Maar tijdens trainingskampen in de zomer merkte hij het niveau wel aan te kunnen, vertelde Purdy deze week. "Op trainingen deed ik dingen waarna ik dacht: ik kan dit. Daardoor groeide mijn vertrouwen." Door blessures kreeg hij de kans van coach Kyle Shanahan, die het al wel in de 'irrelevante' spelverdeler zag zitten. Dat de fans van de 49ers, verwend met vijf titels en dus één van de meest succesvolle teams aller tijden, zich achter Purdy schaarden, gaf hem nog meer vertrouwen: "Dat zij mijn naam schreeuwen bij wedstrijden, en nu zelfs hier al, doet me veel", zei Purdy afgelopen maandag in het stadion. "Voor hen wil ik het goed doen." Purdy deelt huur met huisgenoot Nog altijd staat de 24-jarige Purdy in de schaduw van de grote sterren in de competitie. In vergelijking met de megalomane contracten en villa's van bijvoorbeeld Mahomes, heeft hij een bescheiden salaris van nog geen miljoen per jaar. "Het leven in San Francisco is duur", lachte Purdy eerder dit seizoen nog, toen hij toegaf zijn huur nog te splitten met een huisgenoot.

Brock Purdy en Patrick Mahomes (rechts) - Foto: EPA

Zijn teamgenoot Kyle Juszczyk omschrijft de opmars van Purdy als "een verhaal uit een film". "Vorig jaar haalden we de Super Bowl niet, omdat we de wedstrijd verloren waarin Purdy geblesseerd raakte. Hij moest geopereerd worden, kwam terug en heeft alle teams die vorig jaar de play-offs haalden verslagen." "Na het vorige seizoen was er dit jaar geen enkele twijfel in ons team", aldus Juszczyk. "Hij had aan ons al laten zien wat hij kan. Nu weet iedereen het."