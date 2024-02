Meer duels, minder goals: Gimenez probeert zich uit vormdip te knokken

Het kon niet op voor Santiago Gimenez. De aanvaller werd kampioen met Feyenoord, won met Mexico de Gold Cup door een doelpunt van hem in de finale en maakte indruk in de Champions League. Nu valt hij vooral op vanwege de discussie over zijn vormdip. Een dip die ook in cijfers uit te drukken is. De Coen Dillen-index werd erbij gepakt. Zou Gimenez het enorme aantal van 43 doelpunten in één seizoen kunnen halen? Hij kwam in rap tempo tot 19 doelpunten. Er werd al gesproken over een mogelijk transferbedrag. Hoeveel moest hij Feyenoord opleveren? Tegenwoordig krijgt trainer Arne Slot hele andere vragen over zijn spits. Gimenez scoort niet tot nauwelijks meer, oogt ongelukkig in het veld en verstopt zich na een wissel balend in zijn winterjas. Toch blijft Slot het van de positieve kant bekijken. "Hij levert gewoon zijn arbeid. Veel grote sporters zeggen: hoe harder ik ging werken, hoe meer geluk ik kreeg. Dat is volgens mij wat hij in eerste instantie moet doen, en dat doet hij", aldus Slot. Wie naar de cijfers van statistiekenbureau Opta kijkt, ziet dat Slot daarin gelijk heeft. Gimenez wint meer duels Want voetballend en scorend is het een stuk minder, qua inzet en duelkracht heeft Gimenez wel de stijgende lijn te pakken. Hij ging in de laatste negen wedstrijden gemiddeld meer duels aan dan in de eerste negentien wedstrijden van het seizoen en won er ook meer.

In die eerste negentien wedstrijden, waarin hij opviel met twintig doelpunten, won hij gemiddeld 4,0 duels per wedstrijd. In de laatste negen wedstrijden, waarin hij nog maar één keer scoorde, won hij gemiddeld 5,4 duels. Dat is een stijging van bijna 35 procent. Passnauwkeurigheid neemt af Toch zijn het vooral doelpunten, assists en belangrijke passes waarop Gimenez wordt afgerekend. Hij staat normaliter al niet bekend als een van de betere meevoetballende spitsen van Europa, maar nu is ook zijn passnauwkeurigheid afgenomen met ruim tien procent.

Gimenez gaf nog wel twee assists in zijn laatste negen wedstrijden, maar deze zaten allebei aan het begin van deze reeks, tegen Celtic en Heracles Almelo op respectievelijk 13 en 17 december. Het aantal gecreëerde kansen per wedstrijd bleef gelijk, maar het aantal schoten en expected goals nam af. Daarin was afgelopen week nog geen verbetering te zien, want in de laatste twee duels met AZ kwam hij in 159 speelminuten tot slechts één schot en één gecreëerde kans.

Grueter: 'Gimenez verstopt zich niet' "Een enorm verval. De cijfers die onderstrepen wat we op het veld zien", reageert NOS-voetbalcommentator Jeroen Grueter, die bij veel wedstrijden van Feyenoord aanwezig is. "Maar het is niet zo dat Gimenez er met de pet naar gooit. Hij doet onwijs zijn best." "Scoren wordt dan een obsessie en dan gaat hij zichzelf voorbij lopen. Gimenez heeft ook te maken met een gebrek aan vorm bij de buitenspelers. Hij is als eindstation toch afhankelijk van de kansen die zijn teamgenoten hem bieden. Gimenez staat geïsoleerd en Feyenoord creëert minder dan vorig seizoen." "Hij blijft met zijn 22 jaar toch ook gewoon een jong ventje, dat ineens heel veel over zich heen krijgt. Bovenaan staat het feit dat hij zich niet verstopt. Hij blijft er voor gaan, zet zich in. Je kunt aan alles zien dat hij er serieus mee bezig is. Hij blijft een hele complete spits en gaat absoluut terugkomen."

Ayase Ueda maakte afgelopen maand met Japan juist indruk op de Azië Cup en hijgt Gimenez in de nek in de strijd om de spitspositie bij Feyenoord. Toch lijkt het er niet op dat Slot zijn Mexicaanse aanvaller snel laat vallen. "Santi heeft ons veel gegeven, maar zelfs de beste spelers spelen weleens een paar wedstrijden minder goed", vertelt Slot. "Santi zal moeten blijven leveren. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij het weer op de rit gaat krijgen."