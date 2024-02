Wereldbekerbrons BMX'ers Kimmann en Veenstra in Nieuw-Zeeland

Regerend olympisch kampioen Kimmann, die gisteren bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen nog sneuvelde in de kwartfinales, moest in de finale de Fransman Joris Daudet en de Zwitser Cédric Butti voor zich dulden.

Kimmann was de enige Nederlandse BMX'er in de finale. Dave van der Burg en Ynze Oegema werden al in de kwartfinales uitgeschakeld. Bij de vrouwen stond naast Veenstra ook Merel Smulders in de finale. Zij finishte daarin als zevende.

Laura Smulders, zaterdag nog goed voor zilver in de eerste wereldbekerwedstrijd, strandde in de kwartfinales. Ze kwam daarin ten val. Judy Baauw werd uitgeschakeld in de halve finales.

Drie wereldbekers

In totaal zijn er dit seizoen drie wereldbekers BMX, waarin telkens twee wedstrijden worden verreden. Daarbij kunnen punten gehaald worden voor de olympische ranking. Volgens die ranking heeft Nederland nu maar recht op één olympisch ticket bij de mannen en drie bij de vrouwen.

In mei is er ook nog een WK BMX in de Verenigde Staten.