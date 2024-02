Inwoners Oudeschip, bij Eemshaven, in opstand tegen opschroeven geluidsnorm

Een groep inwoners van Oudeschip, vlak bij de Groningse Eemshaven, voert actie. Ze zijn het niet eens met de plannen van de gemeente om de geluidsnorm van de Eemshaven op te schroeven naar zestig decibel. Dat is vergelijkbaar met het volume van constant kwakende kikkers. De betogers hebben protestborden langs de wegen naar het dorp gezet.

'Rel del del fuck 60 decibel', staat op een van de borden. "Wij zijn hier gewend om boeken te lezen", legt een bezorgde inwoner uit bij RTV Noord. "En als we 's nachts slapen, hebben we een ruit open. Wij hebben geen mechanische afzuiging. We moeten ventileren en dat kan dan niet meer. Hoe leefbaar blijft Oudeschip?"

De gemeente Het Hogeland en de provincie Groningen willen de Eemshaven uitbreiden naar de Oostpolder, een gebied grenzend aan Oudeschip. De polder is in totaal zeshonderd hectare groot. Daarvan moet twee derde beschikbaar komen voor industrie, zoals waterstof- en accufabrieken.

Hele dag buiten

Op dit moment ligt de geluidsnorm op maximaal vijftig decibel. Dat betekent dat inwoners van Oudeschip en omstreken af en toe geluiden uit de Eemshaven kunnen horen als ze in de tuin staan. Burgemeester en wethouders van Het Hogeland willen die norm vanwege de uitbreiding verhogen.

Onacceptabel, vindt ook Jan Dijkstra, die een kwekerij heeft aan de rand van de Oostpolder. "Ik ben de hele dag buiten. En als die verhoging er komt, is het straks ondenkbaar dat we nog straks nog buiten kunnen zitten."

Mooie geste

De gemeente biedt inwoners aan om hun huizen te isoleren tegen geluidsoverlast. "Een mooie geste", vinden de actievoerders, maar geen oplossing voor het probleem: "We leven niet alleen binnen, maar vooral ook juist buiten. We kwamen hier ooit omdat het rustig was. Je kunt het huis wel isoleren, maar dan heb je er buiten alsnog last van. Dus Oudeschip gaat de barricade op en we zijn nog lang niet klaar."