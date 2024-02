Korstanje en Steenbergen soeverein naar halve finales WK zwemmen

Nyls Korstanje en Marrit Steenbergen hebben zich bij de WK langebaan zwemmen in Doha moeiteloos geplaatst voor de halve finales. Korstanje deed dat op de 50 meter vlinderslag, Steenbergen op de 200 meter wisselslag.

Korstanje, vorig jaar bij de WK nog twaalfde op de 50 meter vlinderslag, was met 23,02 de snelste in de series. Hij was 0,01 seconden sneller dan de Amerikaan Michael Andrew, die in 2022 brons pakte op deze afstand.

Derde tijd voor Steenbergen

De 24-jarige Steenbergen zwom in de series met 2.11,45 de derde tijd. De beste zestien van het deelnemersveld gingen door. De Amerikaanse titelverdedigster Kate Douglass was verreweg de snelste in 2.10,01.

"Douglass staat los van de rest, maar daarna zijn er vijf tot zes zwemsters die 2.09 kunnen zwemmen. Voor mezelf hoop ik dat een persoonlijk record erin zit", aldus de Friezin, die haar Nederlands record vorig jaar april op 2.09,13 zette.