Israël eist opstappen UNRWA-topman na vondst tunnel

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Israel Katz wil dat UNRWA-topman Philippe Lazzarini opstapt. Aanleiding is een tunnel onder het kantoor in Gaza-Stad van de VN-organisatie, die Israël claimt te hebben gevonden. Katz noemt het ongeloofwaardig dat Lazzarini daar geen weet van zou hebben gehad.

De Israëlische ambassadeur bij de VN, Gilad Erdan, eist ook dat Lazzarini vertrekt. Volgens Erdan is het niet zo dat Lazzarini "het niet wist, maar je wilde het niet weten". Lazzarini heeft zijn kop in het zand gestoken en Israël heeft eerder gevraagd om een grondig onderzoek binnen UNRWA-instellingen, zegt Erdan.

Niet bewezen

Het zou gaan om een tunnel van 700 meter lang op een diepte van 18 meter. Hij zou in de buurt van een school van de UNRWA lopen en ook onder het hoofdkantoor van de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen. De tunnel zou via het hoofdkantoor zijn voorzien van elektriciteit. Een groep journalisten heeft de tunnel te zien gekregen.

Internationale persbureaus als Reuters en AP bevestigen dat journalisten zo'n 20 minuten door een tunnel werden geleid. Volgens AP werd niet onomstotelijk bewezen dat Hamas de tunnel gebruikte, maar liep die inderdaad wel onder het terrein van de UNRWA door.

Onafhankelijk onderzoek

De hulporganisatie liet in reactie weten geen kennis te hebben van een tunnel bij het hoofdkantoor, maar zegt dat de bevindingen een onafhankelijk onderzoek verdienen. Zo'n onderzoek is op dit moment niet mogelijk vanwege de aanhoudende oorlog, stelt de organisatie, en UNRWA zou ook de middelen of de mensen niet hebben om het uit te voeren. De UNRWA voegt eraan toe dat bij verdachte situaties altijd alle partijen worden geïnformeerd, ook Israël.

De Israëlische autoriteiten lieten eind januari weten dat een aantal UNRWA-medewerkers betrokken was bij de terroristische aanval op Israël op 7 oktober. Meerdere landen, waaronder Nederland, schortten daarop hun steun op aan de organisatie op totdat uitvoerig onderzoek is gedaan. Een aantal medewerkers is al ontslagen, vooruitlopend op de resultaten van het onderzoek. In Gaza werken zo'n 13.000 mensen voor UNRWA.