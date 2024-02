Wekdienst 11/2: Carnavalsoptochten in het zuiden • Duitse Bondsdagverkiezingen van 2021 opnieuw

Wat heb je gemist?

Hanneke de Jonge is uitgeroepen tot nieuwe stem van NOS Met het Oog op Morgen. De journalist en voice-over volgt Hans Hogendoorn op, die na 48 jaar afzwaait. De Jonge gaat de bekende begintune inspreken, net als jingles voor het programma.

De afgelopen vijf weken kon iedereen zich opgeven om de nieuwe stem te worden. De Jonge is gekozen uit bijna 7200 inzendingen. Gisterenavond werd via een livestream bekend gemaakt dat zij de winnaar is.

Ander nieuws uit de nacht

En dan nog even dit:

Het was een raadsel in Den Bosch wie dat bord speciaal voor Randstedelingen had opgehangen. De tekst luidt: "Randstedelingen opgelet! Neem carnaval serieus. Neem mauwende Oeteldonkers niet te serieus. HET IS FRIET!!!"

Gisteren om 11.11 uur maakte Jasper Schilder bekend dat hij het bord in het holst van de nacht heeft opgehangen, meldt Omroep Brabant. De tekst, met een knipoog naar de Randstad, moet duidelijk maken dat iedereen welkom is tijdens carnaval.