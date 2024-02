Bij een auto-ongeluk op de A7 bij Noordbeemster (NH) zijn twee mensen om het leven gekomen. Een derde inzittende raakte gewond en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Bij het ongeluk, rond 01.50 uur, was alleen de auto van de slachtoffers betrokken.

Door het ongeluk vloog het voertuig in brand. Waardoor het ongeluk gebeurde is nog onduidelijk. Over de identiteit van de slachtoffers heeft de politie nog niets naar buiten gebracht.