David Linszen grote winnaar Leids Cabaret Festival

David Linszen is de grote winnaar van het Leids Cabaret Festival. De cabaretier won zaterdagavond alle drie de prijzen voor zijn optreden in de Leidse Schouwburg.

Linszen mocht de juryprijs, de publieksprijs en de studentenjuryprijs in ontvangst nemen. De vakjury omschrijft zijn show als absurdisme op hoog niveau. "Gedurfd, gekund en geestig. David is vanaf de eerste tot de laatste seconde verrassend, muzikaal, origineel en hypergeestig. Zijn stem, lichaam, mimiek en zijn gedachten; alles is onder controle."

De cabaretier nam het in de finale op tegen Said El Hassnaoui en Tim Kroezen. De drie finalisten gaan vanaf 5 maart op tournee door Nederland.

Het Leids Cabaret Festival werd in 1978 voor het eerst georganiseerd. Oud-winnaars zijn onder anderen Najib Amhali, Paulien Cornelisse, Dolf Jansen en Sanne Wallis de Vries.

Het festival is al jaren een van de belangrijkste springplanken voor cabarettalent. Vorig jaar ging het niet door. Volgens de organisatie ontbrak het toen aan talent.