NSC-leden bijeen over formatie: 'willen weten waar we staan'

NSC-leden komen volgende week vrijdag bijeen om de stukgelopen formatie te bespreken. "Het houdt de leden bezig en daarom moeten we nu het gesprek met elkaar gaan voeren", schrijft partijvoorzitter Bert van Boggelen in een interne brief.

Deze week brak de partij de formatiepoging met PVV, VVD en BBB voortijdig af. Dat besluit is niet lichtvaardig genomen, staat in de brief aan partijleden. Van Boggelen "merkt dat NSC-leden willen weten waar we staan".

Er staan twee bijeenkomsten gepland: aanstaande vrijdag in Zwolle en de week erop in Breukelen. Op deze avonden zijn maximaal 100 tot 150 leden aanwezig. "Zo garanderen we interactie met elkaar en met de onderhandelaars Pieter Omtzigt en Eddy van Hijum."

Verslag naar Kamer

Informateur Plasterk zal maandag zijn verslag over de formatieronde naar de Tweede Kamer sturen. De betrokken partijen kunnen het nog inzien en controleren op feitelijke onjuistheden.

Afgelopen week, nadat Omtzigt had laten weten niet meer mee te doen aan deze formatieronde, nodigde Plasterk de NSC-leider een paar keer tevergeefs uit voor een gesprek. Wel spraken de twee elkaar donderdag nog telefonisch. Plasterk wilde daarover weinig kwijt. "Ik ben blij dat ik hem heb gesproken en daar laat ik het bij."

Eerder had Plasterk Omtzigt een gebrek aan respect voor het 'instituut informateur' verweten. Daarvoor had Omtzigt Plasterk verweten dat hij stukken te laat op tafel zou hebben gelegd.