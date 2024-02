Loting halve finales KNVB-beker: Feyenoord-Groningen en Cambuur-NEC

Feyenoord neemt het in de halve finales van de KNVB-beker thuis op tegen eerstedivisionist FC Groningen, zo heeft de loting vanavond bepaald. SC Cambuur, dat ook uitkomt in de eerste divisie, neemt het in de andere halve finale in Leeuwarden op tegen NEC.

De wedstrijden worden op 27, 28 of 29 februari afgewerkt. De finale van de KNVB-beker staat op 21 april op het programma in De Kuip.