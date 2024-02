Politie treft haan aan in Rotterdamse hotelkamer

In Rotterdam is gisteren een haan aangetroffen in een hotelkamer. De gast was al uitgecheckt en omdat de dierenambulance geen pluimvee vervoert, werd de politie ingeschakeld.

De politie bracht het dier naar opvang Zwerfkip & Zo in Boskoop. Het is een jonge witte haan van vier tot vijf maanden oud die zeer tam is, meldt een medewerker van de opvang aan Rijnmond. Ze zegt nooit eerder iets dergelijks te hebben meegemaakt.

"Ik snap ook niet dat iemand hem in een hotelkamer dumpt. Dat is natuurlijk geen plek voor een haan."

De politie had volgens de opvang goed voor het dier gezorgd en havervlokken voor hem gekocht. De haan zit een week in quarantaine om uit te sluiten dat het dier ziek is. "Wel ziet hij er gezond en fit uit", zegt de medewerker. "Als alles goed gaat kunnen we hem plaatsen bij andere dieren."