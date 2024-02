Bol blijft paar tienden boven eigen wereldrecord in tweede optreden dit jaar

Femke Bol heeft met 49,64 opnieuw een toptijd neergezet op de 400 meter. Ze bleef bij een indoorwedstrijd in het Franse Lievin minder dan vier tienden boven haar eigen wereldrecord (49,26). Het was voor Bol haar tweede optreden van dit jaar. Vorige week liep ze bij een indoorwedstrijd in Metz een Nederlands record op de 200 meter en noteerde ze op de 400 meter met 49,69 al een scherpe tijd. Klaver wordt tweede achter Bol De Nederlandse Sportvrouw van het Jaar 2023 liep in het Noord-Franse Lievin onder anderen tegen Lieke Klaver. Na de eerste ronde gaven de twee Nederlandse atletes elkaar weinig toe. Maar in de slotronde versnelde Bol en moest Klaver (50,50) genoegen nemen met de tweede plaats. "Dit is mijn tweede tijd ooit op de 400 meter, dus ik kan alleen maar blij zijn", zei Bol na afloop. "Ik weet niet of ik mijn wereldrecord ooit ga breken, maar het voordeel is dat ik het record al in handen heb."

Afbeelding ter illustratie - Foto: NOS

De wedstrijden in Metz en Lievin waren voor de 23-jarige Bol vooral een voorbereiding op de NK van volgende week in Apeldoorn en de WK indoor van 1 tot en met 3 maart in Glasgow. De tweevoudig wereldkampioene richt zich daarna op de Olympische Spelen van komende zomer in Parijs. Visser struikelt In Lievin kwamen naast Bol en Klaver nog acht andere Nederlanders in actie. Nadine Visser plaatste zich met de derde tijd (7,95) voor de finale op de 60 meter. Maar in die finale struikelde ze al over de eerste horde. Polsstokhoogspringer Menno Vloon bleef steken op 5.60 meter, waarmee hij vierde werd. Bij drie pogingen op 5.70 faalde Vloon, die met 5.96 het Nederlands record op zijn naam heeft.

