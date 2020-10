Virologen: 72 uur zelfisolatie bij positieve test zonder klachten eigenlijk te kort

Header zelfisolatie - ANP / Harm Kersten

Mensen die positief zijn getest op covid-19 en (nog) geen last hebben van symptomen krijgen het RIVM-advies drie dagen in zelfisolatie te gaan. Vooraanstaande virologen zetten vraagtekens bij die voorgeschreven 72 uur, nu het aantal besmettingen toeneemt. Volgens Bert Niesters (UMCG) is het veiliger om tien dagen zelfisolatie aan te houden. "Want het duurt tot maximaal tien dagen tot je klachten krijgt", zegt Niesters. Het RIVM laat weten dat het beleid erop gericht is om uit sluiten dat mensen in de zogenoemde pre-symptomatische fase verkeren, waarin volgens het instituut meestal binnen 72 uur symptomen worden ontwikkeld. Met de toevoeging dat het Outbreak Management Team zich de komende tijd nog eens gaat buigen over dit beleid. Het zelfisolatie-advies staat minimaal sinds 8 september op de website van het RIVM, valt na te gaan in de geschiedenis van de site. Het is destijds vastgesteld door het OMT op basis van het meest actuele wetenschappelijk bewijs, zegt het RIVM. In deze slider zie je welk advies nu geldt voor besmette personen in de thuissituatie:

Het beleid leidt tot verbazing en verwarring onder mensen die zonder klachten toch positief zijn getest op het coronavirus. Zoals de in Amsterdam wonende Canadese Sara Tremblay (42). "Waarom zouden we een risico nemen als we beter wat langer in isolatie kunnen gaan? Vooral omdat de besmettingscijfers in Nederland behoorlijk eng zijn." Ook viroloog Niesters, hoofd klinische virologie bij het UMCG, spreekt uit eigen ervaring. Hij werd in de eerste maanden van de uitbraak als onderdeel van een studie regelmatig getest. Op een dag bleek hij besmet met het virus, maar op dat moment had hij nog nergens last van. 'In staat iemand te besmetten' "Als ik toen strikt die 72 uur zelfisolatie had aangehouden, was ik twee dagen voordat ik symptomen kreeg weer naar buiten gegaan", zegt Niesters. "Want pas zo'n vijf tot zes dagen later begon ik mijn zakdoek vol te snuiten. En die periode ben je wel in staat om iemand te besmetten. Dus ik vind die 72 uur te kort."

Mensen met corona zijn het besmettelijkst in de eerste dagen voor en na de start van de symptomen. Hoe besmettelijk iemand is, hangt af van de hoeveelheid virus die iemand heeft binnengekregen op de eerste dag van de infectie. Maar alleen als vaststaat dat deze hoeveelheid heel laag was, is het volgens Niesters verstandig om drie dagen isolatie aan te houden.