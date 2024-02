Real sloopt titelrivaal Girona dankzij fenomenale Vinícius en Bellingham

Real Madrid heeft hard uitgehaald naar Girona in een direct duel om de koppositie in de Spaanse competitie. Girona, dat met Daley Blind een sprookjesseizoen kent en lang koploper was in LaLiga, kreeg met 4-0 klop in Santiago Bernabéu.

Real staat nu vijf punten los op de ranglijst.

De Koninklijke moet het al lange tijd doen zonder sterkhouders Thibaut Courtois, David Alaba en Éder Militão. Voor deze wedstrijd waren ook Antonio Rüdiger en Nacho geblesseerd. Bij Girona waren Blind en trainer Míchel afwezig, beiden vanwege een schorsing.

Vinícius en Bellingham

Real had slechts vijf minuten nodig om op voorsprong te komen. Vinícius Júnior dribbelde zich vrij en schoot van ruim twintig meter feilloos in de verre hoek. Een absolute prachtgoal, waardoor Girona meteen wist dat het van goede huize moest komen om de koppositie in LaLiga terug te pakken.

Na ongeveer een halfuur schrok Real toen sterspeler Jude Bellingham naar de grond ging met pijn aan zijn voet. De Engelsman werd kortstondig behandeld en kon de wedstrijd vervolgen.

Dat deed de 20-jarige Bellingham met verve, in de 35ste minuut schoot hij de 2-0 binnen, na een prachtige voorzet van Vinícius. Het was de vijftiende treffer van het seizoen voor Bellingham.

