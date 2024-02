Titelkansen Leverkusen nemen toe: met scorende Frimpong wordt Bayern overklast

De voorsprong van koploper Leverkusen - dat nu al 31 duels ongeslagen is - op Bayern München is nu vijf punten.

Supporters van Bayer Leverkusen mogen nu toch echt gaan dromen van de eerste landstitel in de geschiedenis. De ploeg van trainer Xabi Alonso overklaste naaste belager Bayern München in eigen huis en won het Bundesligaduel met 3-0.

Op de zeventiende competitiezege voor de ploeg van Alonso (ex-speler van Bayern) viel niks af te dingen. Bij de Beierse grootmacht moest Matthijs de Ligt achterin plaatsmaken voor de teruggekeerde Dayot Upamecano en Kim Min-jae.

Die Werkself, die vijf keer tweede werd in de Bundesliga, kwam op 1-0 via Josip Stanisic. De in München geboren Kroaat, die saillant genoeg van Bayern wordt gehuurd, schoot een voorzet van Robert Andrich - door de benen van Upamecano - bij de tweede paal binnen.

Uitblinker Alex Grimaldo, die ook in München al scoorde (2-2), rondde kort na rust een fraai passje van Nathan Tella af. Daarna mikte hij een hoekschop, al dan niet bewust, ook nog op de lat boven Manuel Neuer.