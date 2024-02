Twente stelt in oogwenk zege veilig bij Excelsior: drie goals in dertien minuten

In de wetenschap dat FC Twente in april 2012 voor het laatst had gewonnen bij Excelsior in de eredivisie waren de Tukkers voorbereid op een lastig avondje. Binnen dertien minuten was het echter al beslist in Kralingen en stonden de bezoekers al op een 0-3 voorsprong. Dat werd ook de eindstand.

FC Twente kende een bliksemstart. Met Carel Eiting in de basis ten koste van Mathias Kjølø gaf de ploeg van Joseph Oosting Excelsior geen kans om rustig op gang te komen. Daan Rots schoot de bezoekers na anderhalve minuut op voorsprong.

Snelste 0-3 in meer dan tien jaar

Drie minuten later lag de bal opnieuw in het net. Na een geblokte omhaal van Sem Steijn knalde Ricky van Wolfswinkel binnen. In de dertiende minuut was Van Wolfswinkel weer trefzeker. Na een corner stond hij vrij om aan te nemen en af te ronden.

Het was de snelste 3-0 voorsprong voor FC Twente in de eredivisie sinds maart 1993, toen de club na twaalf minuten al met 3-0 leidde tegen Sparta. Het was bovendien de snelste 3-0 voorsprong in een uitwedstrijd in de eredivisie sinds 2003 bij AZ-FC Utrecht, toen het binnen vijf minuten 0-3 stond.