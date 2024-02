Meer luchtaanvallen op Rafah, waar ruim miljoen vluchtelingen offensief vrezen

"We weten niet meer waar we naartoe moeten gaan", zegt een uit het noorden gevluchte Palestijn tegen een verslaggever van de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Burgers zijn steeds verder zuidwaarts gestuurd door het Israëlische leger, dat vrij spel wil hebben in de oorlog met Hamas.

Volgens AP kwamen zeker dertien kinderen om het leven bij de bombardementen. Het is onduidelijk hoeveel Hamas-strijders werden gedood. De lokale autoriteiten maken alleen bekend hoeveel mensen zijn omgekomen en of het mannen, vrouwen of kinderen zijn.

Het leger is al klaar voor de aanval op Rafah over land, schrijven Israëlische media op basis van anonieme bronnen. Legerchef Halevi zou nog wachten op een besluit van het oorlogskabinet wat er met de vele burgers in de omgeving moet gebeuren. De autoriteiten hebben niet op deze berichtgeving van de media gereageerd.

Gisteren maakte Netanyahu wel bekend dat hij het leger een plan laat opstellen. Behalve over een aanvalsstrategie moeten de strijdkrachten zich ook buigen over een evacuatieplan voor burgers. "Het is onmogelijk het doel van de oorlog te bereiken terwijl er nog vier Hamas-bataljons in Rafah zitten", zei de premier. Hij zei niet wanneer de grondaanval zou beginnen.