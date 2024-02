Evenepoel opent seizoen op z'n Evenepoels: winnen met twee minuten verschil

Remco Evenepoel had alle tijd om naar huis te bellen. In zijn eerste koers van het seizoen, de Portugese Figueira Champions Classic, reed de Belgisch kampioen met een lange solo naar de streep.

De wereldkampioen van 2022 vierde zijn 51ste profzege door een denkbeeldige telefoon ouderwets op de haak te smijten.

Solo van 55 kilometer

Het strijdplan van Soudal-QuickStep was duidelijk in de 192,4 kilometer door de Algarve. Het tempo werd hooggehouden, waarna Evenepoel op 55 kilometer van de streep de benen nam.

Het 19-jarige talent Isaac Del Toro ging brutaal in de achtervolging, maar dit was op de vanwege het vele klimwerk in de uitdagende plaatselijke ronden nog iets te veel gevraagd voor de Mexicaan.

Achter Evenepoel vormde zich een sterke groep met onder meer Marc Hirschi (UAE) en Lars Boven (Alpecin-Deceuninck). De Belgisch kampioen had echter al ruim een minuut en breidde dat in de slotfase zelfs nog uit.