VVV stoot Cambuur drie dagen na bekersucces alweer van roze wolk

Drie dagen nadat SC Cambuur ten koste van Vitesse de halve finale van de KNVB-beker heeft bereikt, staat de ploeg van coach Henk de Jong weer met beide benen op de grond in de eerste divisie. In de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo gaven de Limburgers op de valreep een voorsprong weg: 3-3.

Milan Robberechts schoot in de tweede minuut van de blessuretijd na een chaotische aanval de gelijkmaker binnen voor VVV. In de 88ste minuut dacht Roberts Uldrikis nog de held van Cambuur te worden, nadat hij na een nog grotere flipperkast van dichtbij de 3-2 binnen had gekopt.

Play-offs

Het duel tussen de Friezen en de Limburgers was belangrijk met het oog op de play-offs. VVV staat zevende en Cambuur is achtste. De nummers drie tot en met acht van de eerste divisie mogen deelnemen aan de play-offs om promotie naar de eredivisie.

Cambuur kende in eigen huis een goede start, misschien wel dankzij de roes van het bekersucces. Uldrikis en Rick Ketting (eigen doelpunt) zorgden binnen tien minuten voor een 2-0 tussenstand. Al voor rust repareerde VVV de achterstand via Martijn Berden en Michail Kosidis.