Pleinen vol carnavalsvierders in onder meer Den Bosch en Venlo, ondanks hogere kosten

Carnavalsvierders hebben in het zuiden van het land, en op een enkele plaats boven de rivieren, de straten overgenomen. Ze hebben geluk: het is veelal droog en met temperaturen van ruim tien graden ook opvallend zacht weer. Alleen over de kosten wordt hier en daar geklaagd, want carnaval is opnieuw iets duurder dan vorig jaar. "O wéé, zingen met een zachte géé", zong een gelegenheidstrio vanochtend niet lang na 11.11 uur op de Zoepkoel in Venlo. Duizenden mensen, uitgedost in alle kleuren van de regenboog, haakten in en deinden mee, zoals te zien is op de speciale website van 1Limburg. De Zoepkoel is de naam die de Oude Markt in Venlo alleen met carnaval draagt. En het is niet de enige plek die volgestroomd is met carnavalsvierders. Hetzelfde beeld is er in Roermond, Sittard, Eindhoven, in allerlei kleinere steden en dorpen en natuurlijk in Den Bosch. Den Bosch, nu Oeteldonk, trekt traditiegetrouw ook tal van carnavalsvierders uit de Randstad. Bij aankomst in de stad zien zij dit jaar een 'instructiebord', waarop staat aangegeven dat ze carnaval serieus moeten nemen. Het bord ziet er officieel uit, maar is een ludiek idee van Bosschenaar Jasper Schilder. "Het verspreidt zich als een lopend vuurtje", zegt hij tegen Omroep Brabant.

Het bord dat 'Randstedelingen' verwelkomt in Den Bosch - Foto: Eigen foto

Vorig jaar werd het carnaval op sommige plekken in het zuiden des lands te druk. Daarom gelden in een aantal steden nu maatregelen. Zo moeten carnavalsvierders op sommige plekken betalen om mee te vieren. Voor het evenement 't Kanon van 't Balkon in Sittard betalen bezoekers bijvoorbeeld 13 euro. In Roermond geldt een toegangsprijs van 5,55 euro. In Breda hoeven bezoekers niet te betalen, maar staan dit jaar wel hekken om gedrang te voorkomen. Ook heeft burgemeester Depla gevraagd om de muziekkeus aan te passen en vooral carnavalsmuziek te draaien. "Het is niet de bedoeling om er een housefeest van te maken", zei hij eerder tegen de NOS.

Feestvierders in Breda - Foto: ANP

De maatregelen lijken op weinig kritiek te stuiten. Er is wel gedoe over de hoge prijzen voor bier en andere consumpties tijdens het feest. "De begroting van ons evenement is ten opzichte van een paar jaar geleden verdubbeld. Die kosten moeten helaas terugverdiend worden", legt Jolanda Hameleers van de organisatie in Sittard uit. Een biertje kost daar 3,25 euro, tegenover 3 euro vorig jaar. Hameleers: "De kosten van het licht, geluid, salarissen en energie zijn allemaal gestegen. Ook beveiligingsbedrijven zijn substantieel omhooggegaan in hun uurtarief." In Venlo is de waarde van het Venlonaerke, de munt om met carnaval in de hele stad te kunnen betalen, 3,65 euro. Vorig jaar was dat nog 3,20 euro. Statiegeldjagers Voor sommige carnavalsvierders zijn die hogere prijzen reden om minder, of anders, te eten en te drinken. Anderen proberen wat bij te verdienen door (statiegeld-)blikjes in te zamelen in grote vuilniszakken.

Statiegeldjagers in Oeteldonk - Foto: ANP

Een woordvoerder van de gemeente Den Bosch zegt tegen Omroep Brabant die inzamelwoede te herkennen. "Het heeft voor ons zowel voor- als nadelen. Als mensen de blikjes verzamelen en die inleveren, zijn we daar blij mee. Dat helpt om de openbare ruimte schoon te houden. Wanneer mensen gaan graaien tussen het restafval en het afval op straat gooien, zijn we daar natuurlijk niet blij mee." Tostiapparaat Er is natuurlijk nog een oplossing voor de hogere prijzen: thuis eten en drinken. Zanger Huub Hangop springt daar handig op in met zijn meezinger Waar is mijn tos, tos, tos, tos, tostiapparaat?, door Radio 538 uitgeroepen tot een van de carnavalskrakers van dit jaar. Luister hier zelf naar zijn zoektocht: