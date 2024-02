Acht gewonden na ongeluk met auto en Nederlandse bus in Duitsland

Zeven inzittenden van een Nederlandse touringcar zijn lichtgewond geraakt toen hun bus op een Duitse snelweg van achteren werd geramd. Het ongeluk gebeurde rond 11.00 uur op de A3 tussen Frankfurt en Keulen.

De bestuurder van de auto raakte zwaargewond. Hij zat bekneld, maar was al bevrijd toen de hulpdiensten arriveerden.

Onwel geraakt

Volgens de Duitse politie reed de auto met hoge snelheid op de bus in. De bestuurder was daarvoor al opgevallen door zijn onrustige rijstijl. Het lijkt erop dat de man onwel is geraakt, zegt de politie.

De weg was in de richting van Frankfurt een uur dicht. De Nederlandse bus is weggesleept. Waar het gezelschap naartoe onderweg was, is niet bekend.