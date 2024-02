Qatar prolongeert Aziatisch kampioenschap dankzij goochelende penaltynemer

Qatar heeft net als vier jaar geleden de Azië Cup gewonnen. In het Lusail Iconic Stadium, waar veertien maanden geleden nog de WK-finale tussen Argentinië en Frankrijk werd gespeeld, was het gastland met 3-1 te sterk voor Jordanië.

Zijn eerste treffer maakte Afif, die in eigen land voor Al-Sadd speelt, na 22 minuten. Hij verdiende de strafschop zelf: Afif werd pootjegehaakt door een Jordaanse verdediger.

Gelijkmaker

In het vervolg bood Jordanië - de nummer 87 van de FIFA-ranglijst die nog nooit verder was gekomen dan de kwartfinale van de Azië Cup - heel aardig tegenspel aan het favoriete Qatar (58ste van de wereld). Dat resulteerde in de 67ste minuut in de gelijkmaker.

Na mistasten van de Qatarese verdediging kon Yazan Al Naimat vrij uithalen in het strafschopgebied. De spits van Jordanië schoot de bal snoeihard in de hoek: 1-1.