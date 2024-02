Anonieme graven op de Balkan stille getuigen van 'vergeten' migratieroute

Sindsdien is er veel gedaan om de migrantenstroom te stoppen. Het aantal mensen dat van de route gebruikmaakt is afgenomen, maar nog steeds hoog. Van de 286.000 migranten die vorig jaar illegaal de Europese Unie bereikten namen enkele tienduizenden de weg over de Balkan. Alleen de route over de Middellandse Zee naar Italië wordt vaker genomen.

Het stadje Bijeljina ligt op de zogeheten Balkanroute, een route die veel migranten gebruiken om de Europese Unie te bereiken. In 2016 kwam de route veel in het nieuws toen migranten vanuit Turkije en Griekenland naar landen in Noord- en West-Europa kwamen.

De migranten die begraven liggen op de begraafplaats van Bijeljina zijn omgekomen toen ze de Drina, de grensrivier tussen Servië en Bosnië-Herzegovina, probeerden over te steken.

De rivier is bekend terrein voor Nenad Jovanovic. Hij is reddingswerker in het gebied en heeft veel van de omgekomen migranten uit het water gehaald. "De rivier is hier gevaarlijk vanwege de grindwinning in het gebied. De stroming kan snel veranderen en is heel onvoorspelbaar."

Terwijl hij langs de rivier loopt, wijst Jovanovic een van de plekken aan waar hij iemand vond. "Een jaar geleden vonden we op deze plek een lichaam. Het water stond toen wat hoger en de persoon was vast komen te zitten in die takken."