Corona overschaduwt Europese voorbereiding AZ: 'Waren hectische dagen'

Ja, AZ kende weleens een betere voorbereiding op een wedstrijd. "De afgelopen dagen waren heel hectisch", vertelt trainer Arne Slot. "Het was chaotisch. Het liefst train je met de complete groep bij elkaar", vulde aanvoerder Teun Koopmeiners hem aan.

Dat gebeurde niet. Want het coronavirus gooide afgelopen week roet in het eten in Alkmaar. Vanaf vrijdag, daags voor het eredivisieduel met VVV-Venlo, tot vandaag raakten maar liefst dertien spelers besmet. En dat terwijl donderdag de Europa League-confrontatie met Napoli wacht. Met een flink uitgedunde selectie stapten de Alkmaarders woensdag toch in het vliegtuig.

"De afgelopen dagen is het alleen maar over corona gegaan", vertelde trainer Arne Slot op de persconferentie voorafgaand aan het duel in Italië. "Normaal gesproken hadden we gisteren onze bespreking gevoerd, maar we besloten de spelers een kwartier voor de training te laten komen en zonder te douchen naar huis te laten gaan."

"We wilden honderd procent uitsluiten dat spelers, ondanks de testen die we al hadden gedaan, nog besmet zouden raken. Maar daardoor konden we dus geen bespreking voeren."

'Blijkbaar kunnen we spelen'

Onder de dertien besmette spelers is vaste waarde Myron Boadu. Hij testte positief en is niet met de negentienkoppige selectie afgereisd naar Napels. Slot kan wel een beroep doen op alle spelers die afgelopen zaterdag in actie kwamen tegen VVV-Venlo (2-2). Koopmeiners: "Dat de basis niet volledig uit elkaar is gevallen, is wel een meevaller, ja."