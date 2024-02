Tweedehands carnavalskleding populair 'en vaak nog van betere kwaliteit ook'

"Kleding is hier veel goedkoper en de kwaliteit is beter", zegt Van Bueren. "Tegenwoordig is carnavalskleding niet meer van goede kwaliteit. Het is allemaal van nylon. Eén keer gebruiken en het scheurt al. Maar de ouderwetse kielen bijvoorbeeld zijn allemaal van katoen. Niet stuk te krijgen. En veel goedkoper ook."

In Tilburg ziet Petra van Bueren al wekenlang veel klanten in haar pop-up-winkel. Doorgaans verkoopt ze vintage-kleding, maar tussen Nieuwjaar en carnaval heeft ze alleen carnavalskleding in de rekken hangen. En niet zonder succes.

De honderden kringloopwinkels in ons land zien eveneens een run op feestelijke kledingstukken: "Soms zijn we genoodzaakt om te zeggen: u mag maar vijf kledingstukken meenemen, zodat er voor anderen ook nog keuze is", zegt Rachel Heijne, directeur van de Branchevereniging Kringloop Nederland.

Veel klanten van Van Bueren onderschrijven dat: "Nieuwe kleding is veel te duur", zegt een van hen in het NOS Radio 1 Journaal. "En je draagt die kleding één of twee keer. Dan is zo'n pop-up-store toch een uitkomst? Dat ook mensen die het niet zo breed hebben, toch kunnen meedoen. Want carnaval overslaan is natuurlijk geen optie."

Gevraagd naar de populairste items dit jaar, vliegt het alle kanten op: van Pippi Langkous tot boerenkleding, van Teletubbies tot eskimo- en trouwjurken. "Ik koop door het jaar trouwjurken via internet", bekent een bezoeker van Van Buerens winkel in Tilburg. "En die zet ik vlak voor carnaval weer te koop, want dan is er veel vraag naar trouwjurken voor carnaval. Dat levert best aardig wat geld op", lacht hij.