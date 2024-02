Vanavond op tv: Grondoffensief in Rafah • de comeback van LPG • Meloni's migratiebeleid

Goedkoop tanken: de comeback van LPG

De CO2-uitstoot is wat lager dan van benzine en diesel, maar het is vooral stukken goedkoper: LPG. Toen na het begin van de oorlog in Oekraine de brandstoffenprijzen explodeerden, werd het ineens weer populairder. Want waarom zou je eigenlijk niét veel goedkoper tanken?