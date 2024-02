Ajax overtuigend langs Feyenoord en loopt uit op PSV in eredivisie vrouwen

Ajax heeft met een zege op Feyenoord de tweede plek in de eredivisie voor vrouwen verstevigd. In de Johan Cruijff Arena werd het 4-0. De ploeg van Suzanne Bakker heeft nu zes punten voorsprong op PSV, dat morgen in actie komt tegen FC Utrecht. In de twaalfde minuut kwam Ajax op voorsprong door een opvallend doelpunt van Lily Yohannes. De middenvelder leek de bal niet helemaal perfect te raken, maar de bal ging via een boog nét over de Rotterdamse doellijn, terwijl doelvrouw Jacintha Weimar er niet lekker bij zat. Bekijk hier de nieuwe stand in de eredivisie voor vrouwen:

Afbeelding ter illustratie - Foto: NOS

Na rust ging de bal op de stip na een handsbal van Esmee de Graaf. Romée Leuchter benutte het buitenkansje en verdubbelde de voorsprong voor de Amsterdammers. Daarna was Ajax Los. Tiny Hoekstra maakte een paar minuten later de 3-0 en in de 63ste minuut scoorde Chasity Grant in de rebound na een schot van Leuchter.