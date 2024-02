Niet wolf maar zeldzame jakhals bijt schaap dood bij Staphorst

Een schaap dat in december werd doodgebeten in de buurt van Staphorst, is het slachtoffer geworden van een goudjakhals. De schapenhouder ging ervan uit dat een wolf de schuldige was. Maar DNA-onderzoek wijst nu uit dat er een goudjakhals in Overijssel rondloopt, meldt RTV Oost.

Het is niet de eerste keer dat er bewijs wordt geleverd voor de aanwezigheid van de jakhals in Nederland. Toch is het aantal keer dat hij tevoorschijn komt op de vingers van één hand te tellen. In 2020 viel een goudjakhals voor het eerst een schaap in Nederland aan, dichtbij Nijmegen. Twee jaar later doodde een goudjakhals op drie plaatsen in Friesland schapen en vorig jaar viel het dier twee schapen aan in de buurt van Lauwersoog.

Het DNA-onderzoek in de buurt van Staphorst is gedaan door BIJ12. Dat is een organisatie die voor de provincie bijhoudt wanneer een wolf of een ander dier schapen doodt. BIJ12 keert ook schadevergoedingen uit aan gedupeerde boeren.

'Leven meer van konijnen en hazen'

De goudjakhals is iets groter dan een vos en herkenbaar aan zijn spitse snuit en korte staart. In tegenstelling tot de wolf komt de jakhals van origine niet in Nederland voor. De populatie zit vooral in het oosten van Europa.

Zelfs nu hij af en toe in Nederland wordt gesignaleerd hoeven schapenhouders zich geen zorgen te maken, zei roofdierexpert Jaap Mulder eerder. "Hij is toch wel een flink stuk kleiner dan de wolf. Het zijn meer dieren die van konijnen en hazen leven dan van reeën en schapen."

Jagers mogen de goudjakhals niet doden, omdat het in Europa een beschermde soort is.