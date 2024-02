Geëmotioneerde Schulting keert na elf maanden terug met podiumplaats

De rentree van Suzanne Schulting is geslaagd. Voor het eerst sinds 12 maart vorig jaar heeft de Nederlandse weer een medaille veroverd in het shorttrack. - NOS

Schulting keerde vrijdag terug op de ijsbaan, nadat ze afgelopen zomer een lange pauze in had gelast. De drievoudig olympisch kampioene kampte met ernstige vermoeidheidsklachten en bleek later ook besmet te zijn met het cmv-virus, een broertje van de ziekte van Pfeiffer. Eind vorig jaar liep ze bij een val op een training ook nog eens een flinke snijwond in haar rug op. Het was de vraag of Schulting na haar pauze van bijna een jaar weer net zo dominant zou zijn als de afgelopen jaren. Ze begon dit weekend goed en plaatste zich overtuigend voor de finale. Maar haar echte concurrenten, Hanne Desmet en Kristen Santos-Griswold kwam ze pas in die finale tegen. 'Er was geen kans op meer' Tegen de Belgische en de Amerikaanse bleek ze nog niet helemaal opgewassen. Hoewel Schulting wel bravoure toonde door zich meteen aan kop te laten zien, waren Santos-Griswold en Desmet daar snel bij. Waar de concurrenten van Schulting nog een extra versnelling in huis hadden, had de geboren Groningse die niet. Maar dat kon haar niet deren, ze kwam met gebalde vuisten en geëmotioneerd als derde over de finish, achter winnares Desmet en Santos-Griswold. "Ik wist dat het met hen een hele interessante en mooie rit zou worden. Ik wist dat ik op de toppen van mijn kunnen moest presteren, maar er zat gewoon niet meer in. Er was geen kans op meer. Ik moet aan nog wat dingen werken, zal ik maar zeggen." Bekijk hier de hele reactie van Suzanne Schulting na haar medaille:

Schulting keert na 11 maanden terug op het ijs en pakt op de WK een bronzen medaille. Emotioneel reageert ze op haar rentree. - NOS

"Het doet me wel heel goed, deze medaille", vertelde Schulting. "Ik ben er trots op dat ik hier sta. Het ging niet om het halen van medailles vandaag, maar ik ben er wel heel erg blij mee. Ik had wel gebaald als ik geen medaille had gehaald." Voor Diede van Oorschot was de halve finale van de 1500 meter het eindstation. Ze eindigde als zesde. Velzeboer pakt twee keer zilver Er was in Dresden niet alleen succes voor Schulting, ook Velzeboer kon medailles bijschrijven op haar palmares. Na een dag overtuigend te hebben gereden, was ze in de finale van de 1000 meter en in de gemengde aflossingsfinale goed voor zilver. Velzeboer hield in haar individuele finale het tempo vanaf het begin hoog en leek het zo moeilijk te maken voor de favoriet, de Zuid-Koreaanse Gilli Kim. Het was alleen net niet goed genoeg, Velzeboer moest alsnog in de absolute slotfase van de race toezien hoe Kim er nog langs kon komen.

Met de gemengde aflossingsploeg, bestaande uit Velzeboer, Teun Boer, Emons en Selma Poutsma was er met zilver enige teleurstelling. Poutsma, die hard van start ging, leek wat goed te willen maken voor haar vroegtijdige uitschakeling op de 1000 meter. Nederland versnelde en versnelde en zag alleen de Verenigde Staten meekomen. Maar in de laatste ronde ging het mis. Emons moest het goud veroveren, maar liet zich nog passeren. Daardoor werd het zilver voor Nederland, dat de leider is in het wereldbekerklassement op dit onderdeel.

In Dresden is er bij de gemengde aflossingsploeg geen goud voor de Oranje-ploeg, bestaande uit Xandra Velzeboer, Teun Boer, Friso Emons en Selma Poutsma. - NOS

Bij de mannen was Friso Emons ook heel dicht bij een medaille op de 1.500 meter. De Tilburger was de enige Nederlandse finalist nadat Daan Kos en Itzhak de Laat niet door konden stoten naar de finale. Emons liet zien dat hij terecht in die finale stond, tot aan de laatste ronde leek hij een bronzen medaille te kunnen pakken, maar hij moest uiteindelijk genoegen nemen met een vijfde plek.

Friso Emons liet zien dat hij terecht in die finale stond, tot aan de laatste ronde leek hij een bronzen medaille te kunnen pakken, maar in de allerlaatste bocht ging het mis. Meer dan een vijfde plaats zat er niet meer in. - NOS

Voor de 21-jarige Daan Kos was er nog een klein succesje. De jonge shorttracker strandde, net zoals Itzhak de Laat, in de halve finale van de 1500 meter, maar de Bredanaar kon in de B-finale wel zijn handen in de lucht steken. Die won hij namelijk. Michelle Velzeboer kwam ook uit in de B-finale, maar dan op de 1000 meter. In die race ging het mis toen ze naar de koppositie wilde rijden. Ze kwam in botsing en viel. Uiteindelijk moest ze haar inhaalactie ook nog bekopen met een penalty.