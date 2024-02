Manchester City dankzij Haaland voorbij aan Everton en neemt koppositie over

City staat nu één punt boven Liverpool met allebei 23 wedstrijden gespeeld, maar Liverpool speelt later vandaag nog tegen Burnley.

Manchester City heeft met een 2-0 zege op Everton de koppositie in de Premier League in ieder geval voor even overgenomen. In een wedstrijd waarin het niet makkelijk ging voor de Citizens, maakte Erling Haaland het verschil.

In het eerste kwart van de wedstrijd speelde City niet veel klaar. De mannen van Pep Guardiola hadden veel balbezit, maar de defensie van Everton stond goed opgesteld. City-doelman Ederson kreeg na tien minuten een harde trap tegen het hoofd van Ben Godfrey, maar hij kon na een korte behandeling verder.

Later in de eerste helft kwamen er wel meer kansen voor City, maar de teams gingen met een 0-0 stand de kleedkamer in voor de rust.

Haaland

Na rust hield Everton de boel lang gesloten, en vond Guardiola het tijd om sterkhouders Kevin de Bruyne en Kyle Walker te laten invallen.

Pas twintig minuten voor tijd haalde Erling Haaland verwoestend uit nadat de bal in de kluts was gekomen na een corner. Het was de eerste competitiegoal voor Haaland sinds november, toen hij scoorde tegen Liverpool.

Met nog vijf minuten te gaan scoorde Haaland nogmaals, na een snelle counter en een mooie steekbal van De Bruyne.